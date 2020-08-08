كهرباء الجنوب تُحذّر من توقف محطة تُغذّي البصرة بـ100 ميغاواط

حذّرت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، السبت، من توقف محطة كهربائية تُغذّي محافظة البصرة بـ100 ميغاواط من الطاقة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الشركة في بيان إن "انقطاع ضخ الوقود الخام سيؤدي في الساعات المقبلة إلى توقف محطة كهرباء النجيبية الحرارية بالكامل وخروجها عن العمل بطاقة ١٠٠ ميغاواط".

وأضافت أن "تجهيز الوقود كان متقطعا في اليومين الماضين مما أثر على كمية الوقود المخزون في المحطة"، مناشدة وزارة النفط والحكومة المحلية "إيجاد حل سريع لإعادة ضخ الوقود قبل نفاد المخزون".

وتابعت أن ذلك "سيؤدي إلى انطفاء المحطة بالكامل والذي سينعكس سلباً على قلة تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في محافظة البصرة".