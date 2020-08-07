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الصحة تحذر المواطنين من استمرار التهاون بكورونا


حذرت وزارة الصحة، الجمعة، المواطنين من الاستمرار بالتهاون وعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عنها والمستندة الى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة ان ذلك سيؤدي الى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء.

وقالت الوزراة في بيان أن "تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة الى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الاصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الاخيرة".

واضافت أن "بالرغم من الاجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها اعدادا كبيرة من اجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي اقرتها اللجان الاستشارية المختصة"، محذرة، "المواطنين الكرام من ان استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".

ودعت، الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة لـ "اتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة اشكالها".

وتابعت أن "تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة و اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الاجراءات الوقائية من قبل المواطن اولا والجهات الأخرى ثانيا".

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