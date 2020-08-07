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نائب يحذر من "فساد" بسيطرات ديالى ويكشف عن "عصابات" تبتز أصحاب الشاحنات


حذّر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، الجمعة، من "فساد" قال إنه "متفشٍ" في سيطرات أمنية بالمحافظة، فيما كشف عن "عصابات" ضالعة بـ"ابتزاز" أصحاب الشاحنات المحمّلة بالبضائع.

وقال التميمي في حديث صحفي، إن "رئيس الوزراء وعد بفرض القانون خلال زيارته إلى منفذي المنذرية ومندلي، لكن أهالي المحافظة يشعرون بخيبة أمل كبيرة بعد تلك الزيارة، بسبب تفشي الفساد سواء داخل السيطرات الرسمية أو التي يتم تشكيلها من قبل العصابات التي تبتز أصحاب الشاحنات المحملة بالضائع".

وأضاف التميمي أن "من بين تلك السيطرات، هي سيطرة تقاطع حلوان الواقعة في طريق خانقين --بغداد، وسيطرة تقاطع مياح التابعة لناحية السعدية، فضلاً عن سيطرة السبتية داخل قضاء بعقوبة".

 

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