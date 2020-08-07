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نائب: مقترحات السلطة التنفيذية بشأن التعديلات الدستورية غير ملزمة للبرلمان


أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، الجمعة، أن اللجنة البرلمانية المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، هي المعنية وفق الدستور بإجراء تلك التعديلات، مشيرا إلى أن أي مقترحات تعديل تصدر من لجان مشكلة في السلطة التنفيذية "غير ملزمة" للبرلمان.

وقال خدر في حديث صحفي، إن "التعديلات الدستورية رسمت آلياتها المادتان 124 و126 من الدستور، ووضعتا خارطة الطريق للجهة المخولة بإجراء تلك التعديلات، وهناك لجنة برلمانية شكلها رئيس المجلس لهذا الغرض"،

مبينا أن "أي مقترحات تعديل تصدر من لجان أخرى مشكلة من قبل السلطة التنفيذية، ليست ملزمة للبرلمان لكنها مكملة لعمله وجهوده في إجراء التعديلات المناسبة".

وأضاف خدر، أن "لجنة التعديلات البرلمانية أرسلت العديد من المخاطبات إلى الجهات التنفيذية لبيان رأيها في عدد من التعديلات"،

لافتا إلى أن "اللجنة البرلمانية استكملت العديد من المواد الدستورية وناقشت أكثر من 120 مادة، لكن بسبب الظروف الصحية والسياسية الحالية فقد كان هناك توقف لعمل اللجنة".

وتابع أن "المادة 76 من الدستور والتي تتحدث عن تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، هي ليست مثار جدل الشارع وحسب، بل مثار جدل حتى الكتل السياسية، وتمت مناقشتها بشكل مستفيض داخل لجنة التعديلات الدستورية والاستماع إلى آراء المختصين بغية الخروج برؤية واضحة على اعتبار أنها تشكل العقدة في تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات".

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نائب: مقترحات السلطة التنفيذية بشأن التعديلات الدستورية غير ملزمة للبرلمان
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