العراق بصدد تحديد "إجراءات مستقبلية" لمواجهة كورونا تشمل قرار حظر التجوال

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن لجنة من الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح : إن"القرارات التي تصدر من وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا ليست ارتجالية ،وإنما تتم الاستعانة فيها بخبراء"، لافتاً إلى أن"لدى الوزارة لجنة من الخبراء والمستشارين ،الذين يجتمعون بشكل يومي لتحديد أولويات المرحلة حسب المستجدات الوبائية".

وأضاف البدر أن"الوزارة لم تعتمد على سياسة مناعة القطيع ،بل اعتمدت على استراتيجية اكتشاف الحالات وعلاجها بشكل مبكر ،والتركيز على فئات الاختبار العالي ،والتوعية الصحية بشكل عام"، مشيراً إلى أن "أكثر من 90 في من الحالات التي أصيبت بكورونا تتراوح حدّتها ما بين البسيطة والمتوسطة".

وأوضح أن"قرار رفع الحظر أو إبقائه، عائد إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة ،وليس لوزارة الصحة فقط"، مبيناً أن"اللجنة العليا ستعقد اجتماعاً ،وستعلن فيه ما سيتم العمل به في المرحلة المقبلة".

وتابع البدر أن"الوزارة أشارت إلى عدم وجود التزام من المواطنين ،في ما يخص التباعد الاجتماعي خلال فترة الحظر الجزئي، بالرغم من النداءات المتكررة بضرورة التباعد والتزام الإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن"العراق مقبل على موسم زيارة شهر محرم الحرام، ولا بد من أن يكون هناك ضغط على مناطق محددة في بعض المحافظات التي تحتوي على العتبات المقدسة، وأن الوزارة لم تحدد المناطق المشمولة بالحجر الصحي حتى الآن".

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، عن آليات الحجر المناطقي ،مبينة أن "الحجر المناطقي سيتم بحسب الموقف الوبائي لهذه المناطق".