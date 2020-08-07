إصابات كورونا في العراق ترتفع لأكثر من ١٤٠ الف حالة

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة عن تسجيل ٧٥ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩.
وذكر بيان للوزارة ، أنه تم فحص 17517 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، شخصت فيها 3461 إصابة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 279
بغداد الكرخ 486
مدينة الطب 86
النجف 139
السليمانية 171
أربيل 244
دهوك 92
كربلاء 252
كركوك 78
ديالى 68
واسط 152
البصرة 418
ميسان 126
بابل 115
الديوانية 117
ذي قار 114
الأنبار 65
المثنى 109
نينوى 297
صلاح الدين 53
وسجل العراق ايضا 2172 حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 324
بغداد / الكرخ 318
مدينة الطب 60
النجف الأشرف 115
السليمانية 43
أربيل 89
كربلاء 191
كركوك 64
ديالى 88
واسط 104
البصرة 123
ميسان 56
بابل 168
الديوانية 87
ذي قار 64
الأنبار 29
المثنى 96
نينوى 85
صلاح الدين 68
وتوزعت الوفيات الـ 75 كما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
السليمانية 6
أربيل 6
دهوك 2
كربلاء 7
كركوك 9
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 5
ذي قار 1
المثنى 5
نينوى 1
صلاح الدين 2
ومنذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ مجموع الشفاء، 103197 حالة، مجموع الأصابات : 144064، الراقدون الكلي: 35631، الراقدون في العناية المركزة: 566، مجموع الوفيات: 5236
https://telegram.me/buratha