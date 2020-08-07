إصابات كورونا في العراق ترتفع لأكثر من ١٤٠ الف حالة

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة عن تسجيل ٧٥ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩.

وذكر بيان للوزارة ، أنه تم فحص 17517 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، شخصت فيها 3461 إصابة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 279

بغداد الكرخ 486

مدينة الطب 86

النجف 139

السليمانية 171

أربيل 244

دهوك 92

كربلاء 252

كركوك 78

ديالى 68

واسط 152

البصرة 418

ميسان 126

بابل 115

الديوانية 117

ذي قار 114

الأنبار 65

المثنى 109

نينوى 297

صلاح الدين 53

وسجل العراق ايضا 2172 حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 324

بغداد / الكرخ 318

مدينة الطب 60

النجف الأشرف 115

السليمانية 43

أربيل 89

كربلاء 191

كركوك 64

ديالى 88

واسط 104

البصرة 123

ميسان 56

بابل 168

الديوانية 87

ذي قار 64

الأنبار 29

المثنى 96

نينوى 85

صلاح الدين 68

وتوزعت الوفيات الـ 75 كما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

السليمانية 6

أربيل 6

دهوك 2

كربلاء 7

كركوك 9

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 5

ذي قار 1

المثنى 5

نينوى 1

صلاح الدين 2

ومنذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ مجموع الشفاء، 103197 حالة، مجموع الأصابات : 144064، الراقدون الكلي: 35631، الراقدون في العناية المركزة: 566، مجموع الوفيات: 5236