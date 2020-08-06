الصحة والعتبة الحسينية تنجزان مستشفى الشفاء بالبصرة بواقع 170 سريرًا

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الخميس، الانتهاء من انجاز مستشفى الشفاء ٩ في محافظة البصرة بواقع (١٧٠) سريرا.

وقال التميمي، في بيان إنه "تم الانتهاء من انجاز مستشفى الشفاء ٩ في محافظة البصرة بواقع (١٧٠) سريراً، والذي من المؤمل ان يدخل الخدمة غدا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا".

واكد، ان "المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية هو مبادرة وتبرع من العتبة الحسينية وتم التاثيث والتجهيز بالاجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة"، موضحاً ان "المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم بعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا".

وتقدم، بالشكر والتقدير لـ"المرجعية الشريفة والعتبة الحسينية لدورهم الكبير باسناد وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا"، مبيناً ان "هناك مستشفيات اخرى سيتم انجازها في الفترة المقبلة".