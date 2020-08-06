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روسيا: العراق يجري مفاوضات نشيطة مع شركاتنا لشراء أدوية معالجة كورونا


كشف السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، الخميس، أن العراق يجري مفاوضات نشيطة مع شركات بلاده لشراء أدوية معالجة كورونا، فيما اشار الى أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغ 13 مليار دولار.

وقال ماكسيموف في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "العراق شريك رئيس في حلّ المشاكل الدولية والإقليمية"، معتبراً أن "المجال الرئيس في التعاون بين العراق وروسيا هو قطاع النفط والغاز".

وأضاف أن "إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة ب‍العراق بلغ 13 مليار دولار والشركات الروسية تعمل بخطوات فاعلة لاستئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية".

ولفت ماكسيموف الى أن "العراق وروسيا دأبا على ضرورة مواصلة تنسيق التعامل في إطار منظمة أوبك"، موضحاً أن "التعاون بين البلدين يتركز في الوقت الحاضر على بناء المحطات الكهربائية وتصدير القمح والمنتجات الزراعية".

وتابع "ندرس إمكانية إبرام اتفاقيات مباشرة مع العراق في إطار مواجهة كورونا"، كاشفاً عن أن "العراق يجري مفاوضات نشيطة مع الشركات الروسية بشأن شراء الأدوية الحديثة للمعالجة من كورونا".

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روسيا: العراق يجري مفاوضات نشيطة مع شركاتنا لشراء أدوية معالجة كورونا
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