متظاهرو كربلاء يمنعون المحافظ من افتتاح شارع حيوي

منع عدد من المتظاهرين في محافظة كربلاء، الخميس، المحافظ نصيف الخطابي من افتاح شارع حيوي وسط المدينة، بسبب تواجدهم في نفس المكان الذي كان يفترض ان يتواجد به المحافظ لافتتاح الشارع.

وقال مصدر امني "بعد أن تم تحديد موعد افتتاح شارع حيوي بعد تأهيله بالكامل في وسط المدينة في الساعه ٨ مساء، تم وصول عدد من المتظاهرين الى الشارع".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجيء المتظاهرين أضطر المحافظ إلى تأجيل أفتتاح الشارع إلى أشعار آخر لأسباب أمنية".