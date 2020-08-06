وفاة امرأة بعد ابلاغها بإصابتها بفيروس كورونا غربي الانبار

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الخميس، عن وفاة امرأة بسبب اخبارها انها مصابة بفيروس كورونا غربي الانبار .

وقال العبيدي في تصريح صحفي إن “امرأة من اهالي منطقة الدولاب بقضاء هيت غربي الانبار، توفيت اثر سكتة قلبية على خلفية اخبرها من قبل الكوادر الطبية بانها مصابة بفيروس كورونا “.

واضاف ان” المرأة انصدمت وبشكل مفاجئ حال اخبارها بانها مصابة بفيروس كورونا ، مبينا ان” المرأة عمرها 70 عاما “.