النزاهة النيابية تفصح عن “أغرب” قرار اتخذته حكومة الكاظمي منذ تشكيلها

اعتبر النائب عن لحنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الخميس، أن أغرب قرار اتخذته حكومة مصطفى الكاظمي هو ما يتعلق بتجديد عقود الهاتف النقال .

وقال العكيلي في حديث صحفي إن “شركات الهواتف النقالة بذمتها أموال طائلة للحكومة العراقية ولا يمكن السكوت عنها”، موضحا أن “شركة الاثير مديونة 240 مليون دولار وكوروك ب375 مليون دولار واكثر من مليار دينار لاسياسل”.

وأضاف، أن “حكومة مصطفى الكاظمي اتخذت أغرب قرار لها بالتجديد لهذه الشركات”، داعيا الى “مراجعة القرار وفسح المجال للبرلمان القيام بدوره في تقييم عمل هذه الشركات”.