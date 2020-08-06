صادقون: الكاظمي مطالب بايضاح هذه الملفات داخل مجلس النواب وإيجاد حل للازمات

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي, الخميسن ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بايضاح بعض الأمور والملفات من خلال الحضور الى مجلس النواب، لافتا الى ان هناك أزمات ومعرقلات ينبغي حلها وخاصة مايتعلق بتأخر الرواتب لبعض الدوائر.

وقال البلداوي بحسب اعلام كتلته، إن "العراق وبالرغم من لجوءه الى الاقتراض الداخلي والخارجي الا ان هناك دوائر مازالت تعاني من تأخر استلام الرواتب".

وأضاف أن "القطاع الصحي بحاجة الى تصحيح للمسار وخاصة مايتعلق بالرواتب والدعم المالي في ظل جائحة كورونا وحاجته الى المستلزمات الطبية والعلاجية ودعم العاملين بهذا القطاع".

وأشار إلى، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالحضور الى مجلس النواب لتوضيح بعض الأمور الداخلية والخارجية التي من بينها الملف الأمني والمفاوضات مع الجانب الأميركي