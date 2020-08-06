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تنويه من صحة النجف للمصابين والمشافين من كورونا بالمحافظة


اصدرت دائرة صحة النجف، الخميس، تنويها للمصابين والمشافين من كورونا بالمحافظة.

وقالت في بيان  "من اجل تسهيل الاجراءات ومنع حالات الزحام، ندعو المواطنين الراغبين بالحصول على مايؤيد اصابتهم أوشفاؤهم من فايروس كورونا الى المراجعة على النحو التالي:

- بالنسبة للذين كانوا محجورين منزليا تكون المراجعة الى القطاع الصحي ضمن الرقعة الجغرافية لمحل السكن.

- بالنسبة للذين تلقوا العلاج في المستشفيات تكون المراجعة الى المستشفى التي رقدوا فيها.

-نؤكد اننا تقوم بايصال نتائج المسحات (السالبة والموجبة) لاصحابها حال انجازها عن طريق الهاتف ونرجو منهم اعطاء الارقام صحيحة ودقيقة ليتم التواصل معهم.

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