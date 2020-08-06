قائممقام سنجار يطالب الخارجية بالتحري عن وجود ايزيديات مختطفات في الخليج

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل , الخميس , وزارة الخارجية بالتأكد من معلومات تفيد بوجود نساء ايزيديات مختطفات في دول الخليج, مشددا على ضرورة التحرك الحكومي بشأن تواجد المختطفات في مخيم الهول.

وقال خليل في تصريح صحفي, ان ” معلومات وردت الينا بوجود ايزيديات مختطفات خلال احتلال داعش لقضاء سنجار في بعض دول الخليج العربي ” , مطالبا وزارة الخارجية بـ”التحرك للتاكد من وجود الازيديات المختطفات وارجاعهن الى عوائلهن ” .

وأضاف ان ” الحكومة مازالت ضعيفة بإجراءاتها في التحرك مع الجانب التركي خاصة وان معلومات مؤكدة تفيد بوجود اعداد كبيرة من المختطفات الازيديات في مخيم الهول”.

وكانت مفوضية حقوق الانسان أكدت في وقت سابق، وجود مختطفات ايزيديات في بعض دول الخليج, منتقدة ضعف أداء وزارة الخارجية بهذا الملف الإنساني وافتقارها إلى أي قاعدة للبيانات.