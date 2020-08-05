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اعتقال عدد من المتهمين بعد نشرهم فيديو تهديد لاحد المنتسبين في البصرة


أعلنت شرطة محافظة البصرة، الأربعاء، القبض على عدد من المتهمين بعد نشرهم فيديو تهديد لاحد المنتسبين في المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان أن “مفارز شرطة محافظة البصرة، القت القبض على 4 متهمين وفق المادة 4 ارهاب بعد قيام مجموعة من الاشخاص بنشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهددون فيه بقتل أحد المنتسبين “ضابط” وينالون منه بالقصاص العشائري ومن افراد عشيرته، حيث يظهر في المقطع حملهم للسلاح، ولخطورة الجريمة ولظهور المتهمين حاملين الاسلحة والسيوف ويهددون بقطع الرؤوس وهذا من شأنه اثارة الرعب بين المواطنين”.

وأضافت “تم على الفور التحري وجمع المعلومات والقاء القبض على 4 منهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب ولازالت الجهود مستمرة للقبض على باقي المتهمين بعد ان تم تعميم اسماء وصور المتهمين في السيطرات الداخلية والخارجية ونقاط التفتيش المنتشرة في المحافظة بهدف القاء القبض عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة واثارة الفتن والنزاعات”.

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