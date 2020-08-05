وزير الداخلية يوجه بإعادة تنظيم قوات حفظ النظام

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، بإعادة تنظيم قوات حفظ النظام وإعادتهم للمدرسة في الشرطة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع للغانمي بالقيادات الأمنية، إن "الغانمي وجه فما يخص قوات حفظ القانون باعادة تنظيم للقوة بإعادتهم للمدرسة في الشرطة الاتحادية مع بقاء ما نحتاجه في الشارع".

وأكد الغانمي، بحسب البيان على "الالتزام بالوقاية الصحية، وعدم التأثر بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل وفق القانون".