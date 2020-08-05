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العراق يعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاربعاء


اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان  انه "تم فحص ( 16531) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق( 1076150)".

و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2339) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 333

مدينة الطب 61

النجف الأشرف 150

السليمانية 54

أربيل 84

كربلاء 222

كركوك 57

ديالى 83

واسط 204

البصرة 111

ميسان 69

بابل 164

الديوانية 64

ذي قار 65

الأنبار 29

المثنى 199

نينوى 66

صلاح الدين 21

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2834 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 314

بغداد الكرخ 337

مدينة الطب 50

النجف 181

السليمانية 56

أربيل 218

دهوك 83

كربلاء 285

كركوك 75

ديالى 54

واسط 115

البصرة 301

ميسان 104

بابل 189

الديوانية 107

ذي قار 56

الأنبار 53

المثنى 68

نينوى 145

صلاح الدين 43

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 4

النجف 3

السليمانية 4

أربيل 6

دهوك 2

كربلاء 5

كركوك 5

واسط 3

البصرة 9

بابل 9

الديوانية 4

الأنبار 3

المثنى 1

نينوى 4

مجموع الشفاء : 98442 ( نسبة الشفاء 71.6 %)

مجموع الأصابات : 137556

الراقدين الكلي: 34020

الراقدين في العناية المركزة: 519

مجموع الوفيات: 5094

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