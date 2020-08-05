الحشد الشعبي يكشف عن تشكيل غرفة “استخبارات مشتركة” في 3 محافظات

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء، عن تشكيل غرفة استخبارات مشتركة في 3 محافظات.

وقال الحسيني في حديث في حديث صحفي ،ان” الحشد الشعبي يدرك اهمية التنسيق الاستخباري في الحرب على تنظيم داعش في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين لافتا الى ان الحشد شكل غرفة عمليات مشتركة معنية بالاستخبارات بالتنسيق مع 6 اجهزة الامنية”.

واضاف الحسيني،ان” التنسيق الاستخباري وتحليل المعلومة كلها اطر داعمة للجهود الامنية في مواجهة فلول داعش مؤكدا بان التعاون اثمر عن نتائج مهمة خاصة خلال عمليات ابطال العراق العسكرية التي جرت مؤخرا كونها اعطت خارطة دقيقة للاهداف وتمكنت من ضبط وتدمير عدد ليس قليل من مضافات داعش وقتل بعض افراده واستيلاء على مخابى المتفجرات والعبوات الناسفة”.

وتنشر قطعات الحشد الشعبي في مناطق واسعة جدا ضمن محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وهي تؤدي واجبات مهمة في تعزيز الاستقرار الامني.