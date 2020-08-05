الفتح: سنواصل الإصرار على اخراج قوات الاحتلال الأميركي

حذر النائب عن تحالف تحالف الفتح عدي الشعلان، الاربعاء ، من مؤامرة صهيوامريكية تهدف للنيل من الشعب العراقي، مبينا ان تحالفه سيواصل إصراره على إخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية.

وقال الشعلان في تصريح صحفي إن “تحالف الفتح لن يتهاون مع بقاء المحتل فترة أطول في العراق”، داعيا إلى “توحيد الصف السياسي والوقوف بوجه المؤامرات الخارجية الصهيوامريكية التي تهدف للنيل من إرادة الشعب العراقي”.

وأشار إلى أن أمريكا ومن خلال اذرعها وأدواتها الإعلامية تحاول بشتى الطرق إفشال الحوار الأمريكي العراقي للبقاء فترة أطول في العراق”.

وشدد الشعلان على أن “تحالف سيواصل إصراره على إخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية وتنفيذ قرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص”.