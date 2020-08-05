النائب محمد البلداوي يربط بين تفجير بيروت وقصف المفاعل العراقي: الفاعل واحد

اعتبر النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الأربعاء , التفجير المرعب في بيروت بانه ليس حادثا عرضيا ولابد من وراءه يد ,

مبينا انه لايستبعد من ان يكون الكيان الصهيوني صاحب تلك اليد، مشيرا إلى أنه سبق للكيان الصهيوني أن قام بقصف مفاعل تموز النووي للأغراض السلمية ومخازن الحشد الشعبي العام الماضي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” التحقيقات بشأن تفجير المرفأ اللبناني لمخازن السلاح ستاخذ وقتا , الا ان هناك إشارات تدل على ان الكيان الصهيوني وراء تلك العملية” .

وأضاف انه “من الوارد جدا توجيه أصابع الاتهام للكيان الصهيوني لكونه يملك تاريخا مشابها لما يشابه عملية الامس سواء بمستواها او اقل ومنها عملية قصف مفاعل تموز النووي للأغراض السلمية وتفجير مخازن الحشد الشعبي العام الماضي , إضافة الى قيامه باعتيال علماء والاستاذة المختصين في المجال النووي” .

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، اليوم، أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنهما «اعتداء رهيب»، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة.