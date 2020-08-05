الشيخ قيس الخزعلي: ما حدث في لبنان أثار مشاعر الألم والأسى في نفوس العراقيين

اعرب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، عن تعازيه لعوائل الضحابا في انفجار مرفأ بيروت، مبينا ان ما حدث في لبنان الشقيق أثار في نفوس العراقيين مشاعر الألم والأسى نظراً لما تختزنه ذاكرة الشعب العراقي من مآسي التفجيرات الكبيرة خلال فترة الإحتلال الأمريكي وما بعده.

وقال الخزعلي في بيان :”تلقينا بألم بالغ أنباء الإنفجار الهائل في بيروت اليوم والذي خلف عدد كبير من الشهداء والجرحى فضلاً عن الدمار الهائل”،

مبينا أن “ما حدث اليوم في لبنان الشقيق أثار في نفوس العراقيين مشاعر الألم والأسى نظراً لما تختزنه ذاكرة الشعب العراقي من مآسي التفجيرات الكبيرة خلال فترة الإحتلال الأمريكي وما بعده وما تسبب به مآسي ومصائب حلّت على كل البيوت”.

واوضح الخزعلي،ان ” الشعب العراقي يكن مشاعر الأخوة والمحبة الكبيرة للأشقاء من الشعب اللبناني الذي كان له موقف مشرف بدعم العراقيين في حربهم ضد زمرة “ داعش” ومن خلفهم”.

ولفت الى ان ” الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم علينا وعلى كل الشرفاء في كل مكان في العالم أن يقدم كل ما يستطيع من الدعم والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من أثر هذا الحدث الأليم”.

وبين الخزعلي انه “في الوقت ذاته فإننا على ثقة تامة بأن الشعب اللبناني لديه القدرة والإمكانية على تجاوز هذه النكبة والتغلب عليها خصوصاً وأن شعب لبنان هو ذات الشعب الذي إنتصر على إرهاب العدوان الصهيوني سابقاً”.