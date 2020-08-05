الأخبار

وزير الصحة يكشف تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل إلى لبنان


كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاربعاء، عن تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل الى لبنان بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال التميمي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية “واع”  انه “تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تم ارسال فريق طبي من اطباء استشاريين وممرضين متخصصين في مجالات جراحة الجملة العصبية والاوعية الدموية والكسور وجراحة الوجه والفكين والانف والاذن والحنجرة والجراحة العامة والعناية المركزة”.

واضاف التميمي، انه “تم ارسال ايضا كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية والجراحية، دعما للاشقاء في لبنان”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى لبنان. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوات الحشد الشعبي تعثر على مخزن للصواريخ والقاذفات بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة
الحشد الشعبي يكشف عن تشكيل غرفة “استخبارات مشتركة” في 3 محافظات
الفتح: سنواصل الإصرار على اخراج قوات الاحتلال الأميركي
النائب محمد البلداوي يربط بين تفجير بيروت وقصف المفاعل العراقي: الفاعل واحد
الشيخ قيس الخزعلي: ما حدث في لبنان أثار مشاعر الألم والأسى في نفوس العراقيين
وزير الصحة يكشف تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل إلى لبنان
محلل سياسي : : الخلاف سيكون حاضرا داخل البرلمان بشأن الاقتراع الالكتروني واليدوي
نائب: اجراءات الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغاية المطلوبة
نائب عن الديوانية يكشف عن "تهديدات" يتعرض لها أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة
ضبط ٥ أوكار ونفق تحتوي اعتدة ومواد متفجرة بمناطق متفرقة من كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك