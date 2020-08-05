محلل سياسي : : الخلاف سيكون حاضرا داخل البرلمان بشأن الاقتراع الالكتروني واليدوي

بين المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الصراع والخلاف سيكون حاضرا داخل البرلمان بشأن الاقتراع والفرز اليدوي والالكتروني، لافتا الى ان انقساما سياسيا سيحصل وقد يؤدي الى ابعاد الانتخابات الى موعد اخر.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان “الاطراف السياسية بين مؤيد ومعارض لفكرة استخدام الاقتراع والفرز الالكتروني بعد ماحصل في انتخابات 2018 من اتهامات بتزوير النتائج وحرق بعض الصناديق والمطالبات بفرز الاصوات يدويا”.

واضاف ان “مجلس النواب سيشهد انقسامات وجدال كبير بين النواب من اجل الزام المفوضية باستخدام الاقتراع اليدوي او الالكتروني، وقد يؤدي ذلك الصراع الى تأجيل الانتخابات في حال لم تتمكن المفوضية الى توفير ماسيتم الاتفاق عليه سياسيا بشأن عملية الاقتراع والفرز”.

وبين ان “التدخل الخارجي لن يكون بعيدا عن الانتخابات، حيث ستكون الضغوط حاضرة بشأن عملية الاقتراع والفرز، ودعم بعض الجهات لخدمة مصالح اجنبية واقليمية داخل العراق من خلال دعم بعض الاطراف للوصول الى سدة الحكم”.