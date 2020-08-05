نائب: اجراءات الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغاية المطلوبة

بين النائب المستقل باسم خشان، ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق غرضها المطلوب، لافتا الى ان تلك الاجراءات لم تقض على عمليات التهريب ولم تغيير من الطواقم والادارات الممسكة بالمنافذ.

وقال خشان في حديث صحفي ان “اجراءات الكاظمي وتحركاته باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغرض المطلوب لها، وبالتالي فهي تحركات غير منتجة من قبل الحكومة”.

واضاف ان “الكاظمي ينبغي عليه ان يتخذ اجراءات ادارية تتعلق باستبدال الادارات والطواقم العاملة في المنافذ الحدودية للتخلص من الاطراف التي تتعاون مع الفاسدين والمهربين من المنافذ”.

وبين ان “الكاظمي لم يتخذ الاجراءات المذكورة، كونه سيثير حفيظة بعض الاحزاب، وبالتالي فأنه ابتعد عن الصدام مع الطبقة السياسية واتخذ اجراءات غير منتجة في المنافذ الحدودية”.