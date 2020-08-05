نائب عن الديوانية يكشف عن "تهديدات" يتعرض لها أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة

كشف النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، الاربعاء، عن تعرض اصحاب مشاريع استثمارية خاصة لتهديدات من قبل بعض المتنفذين والمخربين ممن تقف خلفهم اجندات خارجية وداخلية تسعى لتخريب وضرب الاقتصاد والمنتج المحلي.

وقال البديري في حديث صحفي إن "مشاريع القطاع الخاص والتي حققت الاكتفاء الذاتي والتقدم بالمجالات الانتاجية للبلد، تتعرض اليوم الى هجمة منظمة وخاصة في محافظة الديوانية من قبل مافيات متنفذة تتعامل كقطاع الطرق ومسنودة من جهات خارجية وداخلية وتهدد اصحاب تلك المشاريع باغلاق مشاريعهم او تخريبها مالم يتم دفع اتاوات خاصة لهم"".

وتابع، أن "اصحاب تلك المشاريع يناشدون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلالنا لارسال فريق تحقيق بشكل عاجل للوقوف على تفاصيل تلك التهديدات، ونحن لدينا كامل الاستعداد للتعاون مع الفريق المرسل لمتابعة تلك المافيات وحماية اصحاب المشاريع الانتاجية الخاصة".

واضاف البديري، ان "تلك المافيات تسعى بكل قوة لضرب الاقتصاد العراقي في محاولة رخيصة لابقاء البلد اسيرا للدول الاخرى"،

مشددا على "اهمية عدم اهمال الكاظمي لهذه المناشدات وان يوليها اهمية قصوى وبشكل عاجل لخطورتها التي لاتقل خطورة عن ما جرى من ابادة بالسموم للثروة السمكية"