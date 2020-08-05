كربلاء تسجل ٢٨٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الأربعاء، عن تسجيل 285 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الدائرة الدكتور عدي السلامي في تصريح صحفي إن “مختبرات الصحة العامة في المحافظة سجلت 285 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 114 فقط دخلو المستشفى والمتبقين يتلقون العلاج في المنازل”.
واضاف السلامي، ان “حالات الشفاء التي سجلت هذا اليوم بلغت 222 حالة، و5 حالات وفاة”
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