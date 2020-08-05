الشيخ همام حمودي يعزي بانفجار بيروت و يدعو لبنان للتماسك

دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، الاربعاء، لبنان الى التكاتف والتماسك لمواجهة هذه المحنة العصيبة في اشارة منه الى انفجار الامس.

وقال حمودي في بيان "ببالغ الأسف، تابعنا حدث انفجار بيروت، وما نجم عنه من كارثة انسانية واقتصادية مهولة هزت قلوبنا بحزن شديد، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر مواساتنا لحكومة وشعب لبنان بالشهداء، مبتهلين لله أن يرحمهم ويتغمد أرواحهم بجناته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويأخذ بأيدي قيادة وشعب لبنان في مواجهة هذه النكبة المؤلمة، وتجاوز آثارها الكارثية".

وتابع، "بكل مشاعرنا الصادقة نواسي الشعب اللبناني الشقيق الذي لطالما سجل مواقفا وتضحيات مشرفة مع الشعب العراقي، وندعو الحكومة والفعاليات الاجتماعية والخيرية للوقوف مع هذا الشعب المقاوم والشجاع، آملين في الوقت نفسه من شعب لبنان الشقيق التكاتف والتماسك لمواجهة هذه المحنة العصيبة".