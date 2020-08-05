العامري بشأن تفجير بيروت: على كافة الدول الوقوف الى جانب لبنان ومساندته

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، كافة الدول الى الوقوف لجانب لبنان ومساندته.

وقال العامري في بيان "تلقينا ببالغ الحزن نبأ الانفجار المروع الذي حصل مساء اليوم في بيروت، وشاهدنا عبر وسائل الاعلام حجم الأضرار الهائلة"،

مبينا "إننا إذ نشارك الشعب اللبناني الأبي العزيز ونبدي حزننا العميق مع عوائل الضحايا والجرحى، نعرب عن تضامننا معهم في هذه المحنة العصيبة".

ودعا العامري "كافة دول العالم والشعوب للوقوف الى جانب لبنان ومساندته في هذه الفاجعة الكبرى"، مشيرا الى "اننا على ثقة ان الشعب اللبناني الأبيّ سيتجاوز هذه المحنة"