نائب كردي: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة سياسية أكثر من كونها قانونية

رأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، الثلاثاء، أن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة هي دعوة "سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية"، في حين أشار إلى وجود العديد من المعوقات التي هي بحاجة إلى إيجاد حلول لها قبل المضي بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكيكي في حديث صحفي، إن "دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة، هي دعوة سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية"، مشيراً إلى أن "الكاظمي طرح موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة دون إرسال دعوة إلى رئيس الجمهورية لإرسال طلب حل مجلس النواب".

وأضاف الكيكي، أن "الكاظمي يعلم جيداً أنه لن يستطيع إرسال طلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان دون التنسيق المسبق مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب، كما أنه لم ينسق الجهود مع مفوضية الانتخابات التي تعاني هي الأخرى من مشاكل لوجستية كثيرة".

ولفت إلى أن "مجلس النواب مشغول حالياً بقضايا وملفات عديدة من بينها استكمال التصويت على ملحق الجداول لقانون الانتخابات، إضافة إلى الانشغال بقانون المحكمة الاتحادية الذي ينبغي أن يتم استكماله بعد انتهاء القراءتين الأولى والثانية له".