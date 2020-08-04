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القبض على مسؤول مفرزة التفخيخ وثلاثة عناصر من ديوان الجند في نينوى


 

اعلنت مديرية الامن الوطني، الثلاثاء، القبض على مسؤول مفرزة التفخيخ وثلاثة عناصر من ديوان الجند في نينوى.

وقالت المديرية في بيان .انه "بناء على معلومات استخبارية تفيد بمحاولة عدد من العناصر الارهابية الدخول الى محافظة نينوى، باشرت قوة من جهاز الأمن الوطني بنشر مفارزها عند المداخل الرئيسة لمتابعة الاهداف المطلوبة وفق قاعدة بيانات الارهابيين؛ اذ تمكنت القوة من القاء القبض على مسؤول مفرزة التفخيخ ضمن القاطع الشمالي لولاية نينوى التابعة لعصابات داعش الاجرامية".

واضافت، ان "مسؤول مفرزة التفخيخ اعترف صراحة خلال التحقيق بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات منذ احتلالهم للمحافظة".

واشارت الى ان "برفقة مسؤول مفرزة التفخيخ ثلاثة مقاتلين ضمن ما يسمى بديوان الجند التابع لذات الولاية، الذين اعترفوا بمقاومة القوات الامنية خلال عمليات التحرير"، مبينة انه "جرى تدوين اقولهم اصوليا واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم

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القبض على مسؤول مفرزة التفخيخ وثلاثة عناصر من ديوان الجند في نينوى
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