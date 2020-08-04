استخبارات الداخلية تعتقل ٩ إرهابيين في كركوك وبغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، القاء القبض على (٩) إرهابيين من داعش في محافظتي كركوك و بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان.، انه "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش الإرهابية ولتجفيف منابعهم القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على (٩) إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية (٥) منهم بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، فضلاً عن إلقاء القبض على (٤) منهم في منطقتي الدورة وحي الجامعة في العاصمة بغداد".

واضافت، انه "من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير".

واشارت الى، انه"تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل