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الصحة: لا يوجد نقص في الاوكسجين وقادرون على التعامل مع أعداد الإصابات بكورونا


نفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عدم وجود نقص في غاز الاوكسجين، فيما اشارت الى انها قادرة على التعامل مع أعداد الإصابات بكورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "الوقت ما زال مبكراً لكي يتم تقييم الموقف الوبائي خلال فترة عيد الأضحى، لأن فترة حضانة الفيروس تستمر ليومين إلى أسبوعين"، مبيناً أن"تقييم مستوى الاستجابة للإجراءات سواء أكانت إيجابية أو سلبية تحتاج إلى وقت طويل".

وأضاف البدر أنه "لوحظ هناك عدم التزام من المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية، لاسيما في المناطق الشعبية، ما انعكس على عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا"، مشيرا الى انه "لا يوجد نقص في غاز الأوكسجين في جميع المؤسسات الصحية".

وتابع ان "وزارة الصحة ألى الآن قادرة على التعامل مع أعداد الإصابات"، مؤكداً أن "نسبة الشفاء عالية جدا تصل إلى 72%".

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