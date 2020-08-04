بعد عطلة العيد.. لجنة الأمن تستضيف وزير الداخلية وثلاثة مسؤولين

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، استضافة وزير الداخلية وجميع الجهات المعنية من أجل تعديل قانون كلية الشرطة.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "نتيجة الطلبات الكثيرة التي وردت من منتسبي وزارة الداخلية لتسهيل موضوع العمر لقبولهم في كلية الشرطة ومعهد المفوضين، قررت اللجنة استضافة وزير الداخلية ،ومدير كلية الشرطة، ومدير معهد المفوضين، ومدير المعهد العالي بعد عطلة عيد الأضحى، لمناقشة تعديل قانون كلية الشرطة".

وأضاف الركابي، أن "اللجنة تسعى لتسهيل موضوع العمر، وقبول منتسبي وزارة الداخلية في كلية الشرطة لعمر 40 سنة".

وكانت مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية، قد أعلنت العام الماضي فتح باب التقديم للدورة (68) كلية الشرطة وفق الشروط التالية:

- أن يكون عراقيا بالولادة ( من أبوين عراقيين بالولادة ) ومن أصل غير أجنبي.

- حائز على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري)

- أن لا يقل عمره عن ( 17 ) سبع عشرة سنة ولا يزيد عن ( 22 ) اثنتين وعشرين وستة أشهر ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) خمس وعشرين سنة.

- طوله ( 168) مئة وثمانية وستون سم فأكثر وعرض صدره (80 ) ثمانون سم فأكثر.

- أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة.

- حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

- لا يقل معدل القبول عن ( 75 % ) خمس وسبعين بالمئة للقناة العامة و (70%) للقنوات الخاصة وحسب قرار مجلس إدارة الكلية بجلسته الثانية لعام 2019