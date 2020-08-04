مقتل ارهابيين خلال محاولتهما الهروب من وكريهما في جبال حمرين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل عدد من الارهابيين خلال محاولتهم الهروب من اوكارهم في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان ان "وة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك وبإسناد طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، شرعت بواجب تفتيش في منطقة المحمودية بجبال حمرين، وعثرت على ٤ أوكار".

واضافت انه "تم تدمير هذه الاوكار من قبل طيران الجيش، وباشرت القوة بالتفتيش ولاحظت هروب عنصرين إرهابيين تم متابعتهما من طيران التحالف وقتلهما".