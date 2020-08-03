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الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص 13647 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1042806".

وسجلت الوزارة هذا اليوم 2225 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 307

بغداد / الكرخ 407

مدينة الطب 102

النجف الأشرف 210

السليمانية 36

أربيل 77

دهوك 9

كربلاء 229

كركوك 81

ديالى 70

واسط 96

البصرة 168

ميسان 50

بابل 149

الديوانية 82

ذي قار 34

الأنبار 37

نينوى 46

صلاح الدين 35

الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2735 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 183

بغداد الكرخ 572

مدينة الطب 66

النجف 127

السليمانية 50

أربيل 207

دهوك 77

كربلاء 300

كركوك 65

ديالى 99

واسط 52

البصرة 232

ميسان 87

بابل 159

الديوانية 105

ذي قار 59

الأنبار 75

المثنى 71

نينوى 132

صلاح الدين 17

الوفيات 66 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

السليمانية 4

أربيل 2

دهوك 3

كربلاء 2

كركوك 9

ديالى 4

واسط 3

البصرة 11

بابل 3

الديوانية 2

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 5

نينوى 2

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 94111 (نسبة الشفاء 71.4%)

مجموع الإصابات: 131886

الراقدون الكلي: 32841

الراقدون في العناية المركزة: 514

مجموع الوفيات: 4934

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