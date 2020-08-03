لفيف من طلبة الحوزة العلمية يصدرون بيانا يستنكرون فيه الهجمة الظالمة على سماحة السيد جواد الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) النور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة المؤمنون الكرام

يتعرض سماحة السيد جواد الخوئي الى حملة ظالمة من اناس امتهنو اتهام الاخرين بشتى التهم مع ادعائهم بالايمان .

لقد ارتكز في مجتمع الايمان ان المؤمن ((لا يبهت ولا يستغيب ولا يظلم ولا يحرض على المؤمن)) فلا يفوت هذا المعنى على اهل الايمان ولا يصح قلب الشكوك الى يقين فهذا بعيد عن الايمان.

معلوم ان السيد جواد الخوئي أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف وحفيد المرجع الاعلى الراحل أية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره ) الذي عانى من أجل حفظ بقاء الحوزة العلمية في النجف في أيام النظام المقبور ودفع الغالي والنفيس من اجل ذلك.

ومن الطبيعي ان يكون للسيد جواد الخوئي رأي بما يمر به بلدنا العراق العزيز بغض النظر عن توافق أرائه مع الاخرين. خصوصا وأن بلدنا يمر بظروف سيئة بسبب السياسات الخاطئة من قبل الجهات التي تقلدت سدة الحكم .

أن من واجبه وأمثاله أن يكون لهم تشخيص لهذه الاخفاقات عملا بالحديث النبوي الشريف 《 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 》. ولعل هذا التذكير من الحوزة مع افشال مساعي تخريب العراق باتجاه الانهيار التام جعل الاوامر تصدر للهجوم على المرجعية بأشخاص حولها لتوهين المقام والبدء بتهديم المرجعية. سواء شعر المنفذون بذلك أو لم يشعروا فان الموضوع اكبر من قناعاتهم ومشاعرهم.

أننا نذكر من يتصدى لهذه الحملة الظالمة -القائمة على الشكوك والوساوس وسوء التفسير- لحظة وقوفه أمام رب السماوات والأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .

أننا نستنكر وبشدة ونقف ضد كل من يحاول الاساءة الى رجالات ورموز الحوزة العلمية في النجف الاشرف .

ان هذه الهجمة الشرسة انما يقصد بها الاساءة الى الحوزة العلمية في النجف الاشرف وزعميها سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله ) وجميع المراجع. ونعد المحرّكين والمنفذين بان الرب سيريهم أياته في الافاق وفي انفسهم ويبطل بهتانهم ويرفع من شأن هذا المذهب الحق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لفيف من طلبة الحوزة العلمية في النجف الاشرف