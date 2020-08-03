الأخبار

المفوضية تعلن عن خطواتها التحضيرية للانتخابات المبكرة


 

 

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، عن خطة لتحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز للشروع في الانتخابات المبكرة ، بينة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بدعم المفوضية ماليا لتثبيت موعد الانتخابات المبكرة.

وقالت المفوضية في بيان  انه ” بعد أن استكمل مجلس المفوضين الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رغم من أن جائحة كورونا وما تفرضه من قيود على عمل المفوضية، فقد عمل المجلس على دراسة واقع المفوضية وتقييم احتياجاتها وتبني خطة استراتيجية للستة أشهر قادمة تنسجم وتتماشى مع الاهداف الرئيسية للخطة الخمسية التي سبق وأن اطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والتي تعمل المفوضية على تحقيقها على رغم من أن العديد من المعوقات التي تعترض إنجازها منها”.

واضافت ان “عدم إكتمال تشريع القانون والملاحق الخاصة به، وكذلك عدم إقرار الموازنة العامة للدولة التي تندرج ضمنها موازنة المفوضية، وإطلاق المبالغ والتخصيصات التي تحتاجها المفوضية في عملها”.

واوضحت المفوضية انه “ومن أجل إجراء انتخابات بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران لعام ٢٠٢١ ؛ فان مفوضية الانتخابات تأخذ خطوات جادة في تنفيذ فقرات الخطة التي أشرنا لها والتي تم عرضها في اجتماع مجلس المفوضين مع السيد رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٣٠ والذي تعهد من جانبه على تقديم الدعم اللازم لانجاح العملية الانتخابية.”.

واشارت الى انه ” ولتهيئة المستلزمات اللوجستية والفنية للاستحقاق الانتخابي القادم حددت المفوضية التوقيتات اللازمة لوضع نظام التسجيل البايومتري واجراءاته، وإجراءات توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية,والعمل على فتح مراكز التسجيل في عموم العراق، بعد التنسيق مع المؤسسات الحكوميه المعنية ؛ لإستئناف عملية تسجيل الناخبين بايومترياً ،وتسيير الفرق الجوالة؛ لاستهداف الناخبين في مؤسسات الدولة ،واستئناف العمل بتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية ، وطباعة البطاقات المنجزة”.

وبينت ان ” العمل على زيادة اعداد الناخبين المسجلين بايومترياً للوصول الى سجل ناخبين رصين يحوي بيانات الناخبين المؤهلين للتصويت.اضافة الى ذلك تجهيز المواد التعويضية لأجهزة تسريع إعلان النتائج التالفة بسبب الحريق ، وكذلك عدة التحقق الالكتروني لمحافظات إقليم كوردستان ، واعادة تأهيل مخزن بغداد الاقليمي لحفظ الاجهزة والمواد اللوجستية الاخرى المتعلقة بعمل المفوضية “.

واكدت أنه “وبحسب فقرات الخطة المرحلية ستعمل المفوضية على التنسيق والتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها الشريكة والداعمة لعمل المفوضية ، بالاضافة الى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لما لها من دور توعوي ورقابي، وتأطير العلاقات معهم بموجب مذكرات تفاهم تخدم اهداف الخطة المرحلية ؛ وستعمل على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية ومنها بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق (#UNAMI) وكذلك المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية (IFES) ، والاستفادة من خبراتهم الدولية في تطوير المهارات الادارية والفنية والقانونية وتعزيزها لموظفي المفوضية، وتقديم المشورة الفنية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية من أجل إقامة انتخابات نزيهة وشفافة 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفوضية تعلن عن خطواتها التحضيرية للانتخابات المبكرة
المرصد السوري: نشاط داعش في مناطق التحالف يتزايد قرب الحدود العراقية السورية
الحشد الشعبي يعلن عن تزويد محافظات الفرات الاوسط بـ 1200 قنينة اوكسجين يوميا
بعد ان انتابهم اليأس من صحوة التيار الكهربائي : شباب ميسان يعانقون مياه نهر دجلة هربا من لهيب الصيف القاتل .
القبض على متهم بسرقة 52 مليون دينار واكثر من 12 الف دولار من دار شمالي بغداد
القبض على إحدى المتهمات تروج لبيع المواد المخدرة في بغداد
اعتقال شخص بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في صلاح الدين
طهران تتهم شركة اتصالات عراقية بـ’الضلوع’ في عملية اغتيال سليماني والمهندس
الخارجية النيابية ترجح استئناف المفاوضات العراقية التركية بشأن المياه الشهر المقبل
عضو بالصحة النيابية يكشف عن وجود ردهات مشتركة للمصابين وغير المصابين بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.35
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.81
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك