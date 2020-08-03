المرصد السوري: نشاط داعش في مناطق التحالف يتزايد قرب الحدود العراقية السورية

كشف المرصد السوري المعارض، الاثنين عن رصده نشاطا متزايدا لعناصر داعش الاجرامية في مناطق تواجد التحالف الدولي قرب الحدود السورية العراقية، مبينا ان العناصر الارهابية شرعت بعليات تصفية وجهاء وشيوخ عشائر في دير الزور

وقال المرصد في تقرير ان ” العناصر الارهابية بدأت تنشط لاستهداف ” وجهاء وشيوخ عشائر”.

واضاف ” عمد مسلحون إلى استهداف سيارة يستقلها وجهاء من عشيرة “العكيدات” بالأسلحة الرشاشة، عند أطراف قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل السائق وخال شيخ عشيرة العكيدات بالإضافة لإصابة شقيق شيخ العشيرة بجراح.

وكان المرصد السوري وثق في الـ 31 من شهر تموز / يوليو، مقتل “مختار” قرية الدحلة بريف دير الزور، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، أثناء ذهابه إلى المسجد فجر اليوم الجمعة، يذكر أن القتيل يعد أحد وجهاء عشيرة البكارة.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 187 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، وهي جميعا خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية والتحاف الدولي”.