الأخبار

الحشد الشعبي يعلن عن تزويد محافظات الفرات الاوسط بـ 1200 قنينة اوكسجين يوميا


اعلنت معمل الاوكسجين الطبي التابع للحشد الشعبي في كربلاء المقدسة، الاثنين، عن تزويد المؤسسات الصحية في كربلاء ومحافظات الفرات الاوسط بـ 1200 اسطوانة اوكسجين يوميا.

وقال المتحدث باسم المعمل احمد المدني في تصريح صحفي إن “مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي ادخلت منظمة ثانية في معمل قادة النصر التي انشئتها في كربلاء ليرتفع عدد الاسطوانات المجهزة الى 1200 بعد ان كان 600 اسطوانة يوميا على مدار 24 ساعة”.

واضاف المدني ان “المعمل يجهز مستشفيات كربلاء ومدن الزائرين، وبعد ادخال المنظمة الثانية بدأنا بتزويد الاوكسيجين الطبي لمحافظات الفرات الاوسط وبشكل مستمر وبحسب الحاجة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفوضية تعلن عن خطواتها التحضيرية للانتخابات المبكرة
المرصد السوري: نشاط داعش في مناطق التحالف يتزايد قرب الحدود العراقية السورية
الحشد الشعبي يعلن عن تزويد محافظات الفرات الاوسط بـ 1200 قنينة اوكسجين يوميا
بعد ان انتابهم اليأس من صحوة التيار الكهربائي : شباب ميسان يعانقون مياه نهر دجلة هربا من لهيب الصيف القاتل .
القبض على متهم بسرقة 52 مليون دينار واكثر من 12 الف دولار من دار شمالي بغداد
القبض على إحدى المتهمات تروج لبيع المواد المخدرة في بغداد
اعتقال شخص بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في صلاح الدين
طهران تتهم شركة اتصالات عراقية بـ’الضلوع’ في عملية اغتيال سليماني والمهندس
الخارجية النيابية ترجح استئناف المفاوضات العراقية التركية بشأن المياه الشهر المقبل
عضو بالصحة النيابية يكشف عن وجود ردهات مشتركة للمصابين وغير المصابين بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.35
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.81
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك