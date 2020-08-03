الحشد الشعبي يعلن عن تزويد محافظات الفرات الاوسط بـ 1200 قنينة اوكسجين يوميا

اعلنت معمل الاوكسجين الطبي التابع للحشد الشعبي في كربلاء المقدسة، الاثنين، عن تزويد المؤسسات الصحية في كربلاء ومحافظات الفرات الاوسط بـ 1200 اسطوانة اوكسجين يوميا.

وقال المتحدث باسم المعمل احمد المدني في تصريح صحفي إن “مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي ادخلت منظمة ثانية في معمل قادة النصر التي انشئتها في كربلاء ليرتفع عدد الاسطوانات المجهزة الى 1200 بعد ان كان 600 اسطوانة يوميا على مدار 24 ساعة”.

واضاف المدني ان “المعمل يجهز مستشفيات كربلاء ومدن الزائرين، وبعد ادخال المنظمة الثانية بدأنا بتزويد الاوكسيجين الطبي لمحافظات الفرات الاوسط وبشكل مستمر وبحسب الحاجة”.