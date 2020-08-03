القبض على متهم بسرقة 52 مليون دينار واكثر من 12 الف دولار من دار شمالي بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة 52 مليون دينار واكثر من 12 الف دولار من احد المنازل شمالي بغداد.

وقالت المديرية، في بيان “توفرت معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام (الكاظمية) ضمن مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية تفيد بسرقة دار سكني، بعد حضور المشتكي وتدوين افادته حول قيام مجهولين بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من داخل داره الكائنة في منطقة الكاظمية ببغداد”.

واضافت، انه “تم اخذ الموافقات الرسمية و تشكيل فريق عمل مختص، وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تم الاشتباه باحد الاشخاص و القاء القبض عليه”.

وتابعت المديرية، انه “بعد التعمق معه بالتحقيق اعترف بقيامه بسرقة مبلغ (٥٢ مليون دينار مع ١٢٣ ورقة فئة مائة دولار امريكي اضافة الى مصوغات ذهبية اخرى)، وبدلالة المتهم تم ضبط المسروقات داخل داره، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً”.