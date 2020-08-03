اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن القبض على إحدى المتهمات تروج لبيع المواد المخدرة في بغداد.

وقالت في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبعد متابعة استمرت لمدة ٧ ايام تمكنت من إلقاء القبض على إحدى المتهمات لقيامها بترويج المواد المخدرة عن طريق إحدى المواقع الإلكترونية في بغداد وبالجرم المشهود وبحوزتها كميات من مادة الكريستال المخدرة".

واضافت انه "تم تدوين أقوالها وإحالتها الى جهة الطلب مع المواد المخدرة المضبوطة بحوزتها".