اعتقال شخص بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في صلاح الدين

اعلن جهاز الامن الوطني، الاحد، القبض على شخص بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في جنوب محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان , بعد ” ورود معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص يتاجر بشرائح الهاتف بصورة غير رسمية وبأعداد كبيرة دون تسجيل بيانات مشتريها؛ عبر استدراجه من احدى المحافظات”.

وأضاف البيان ان “الشخص ضُبطت بحوزته (1183) شريحة؛ اذ جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.