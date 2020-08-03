الخارجية النيابية ترجح استئناف المفاوضات العراقية التركية بشأن المياه الشهر المقبل

رجحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية , الاثنين, استئناف المفاوضات العراقية التركية بشان المياه الشهر المقبل , مبينا ان العراق سوف لن يسمح ربط التفاوض المائي بالتواجد التركي في شمال البلاد .

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح صحفي, ان ” وزارة الخارجية تجري ترتيبات أولية لفتح حوار جديد مع تركيا بشان المياه”, مرجحا “استئناف المفاوضات بين البلدين الشهر المقبل” .

وأضاف ان “ملف المفاوضات مع تركيا يجب ان تكون فنية وعلى أساس القوانين الدولية التي تتعلق بالتشاطىء وكذلك مراجعة ما تم تنفيذه من قبل الجانب التركي خلال الاتفاقية الأخيرة”.

وأشار الفايز إلى أن “الوفد العراقي سوف لن يسمح بربط المفاوضات الفنية بالجانب الأمني خاصة فيما يتعلق بالتواجد التركي في شمال العراق”.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني كشف، اليوم، عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لادارة ملف الحوار مع تركيا بشان الملف المائي، مؤكدا أن ورقة الحصار الاقتصادي ستكون حاضرة خلال المفاوضات