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العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكمامات


أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، تجهيز الشركة العامة للنسيج والجلود بخطوط إنتاجية جديدة لإنتاج الكمامات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أنها تمتلك القدرة على تجهيز كل ما تحتاجه وزارة الصحة وبقية الوزارات من الكمامات.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية “واع” إن “الوزارة جهزت الشركة العامة للنسيج والجلود بخطوط إنتاجية جديدة لإنتاج الكمامات”، مبيناً أن “الشركة بانتظار وصول ما تبقى من الخطوط، لتشغيلها لإنتاج الكمامات والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي”.

وأضاف الصافي، أن “القطاع الخاص اهتم بإنتاج الكمامات، لذلك فإن هنالك مؤشرات إيجابية حول موضوع الاكتفاء من الكمامات في بغداد والمحافظات”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن “وزارة الصناعة لديها القدرة على تجهيز وزارة الصحة وجميع الوزارات بما تحتاجه من الكمامات”.

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