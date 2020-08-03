الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك شبكة ارهابية متخصصة بنصب العبوات الناسفة في ديالى

كشف الحشد الشعبي، عن تفكيك شبكة ارهابية متخصصة بنصب العبوات الناسفة في ديالى.

وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” قوة امنية من الاستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بقيادة العميد علي السوداني من الاطاحة بشبكة خطيرة جدا تتالف من 4 عناصر متخصصة بنصب العبوات الناسفة في اطراف قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف الحسيني،ان” العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نجحت خلال الاشهر الاخيرة من تفكيك واعتقال افراد العديد من الشبكات الارهابية في مناطق متفرقة من المحافظة