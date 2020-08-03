دعوات كردية لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة

دعا النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه، الاثنين، الى شمول برلمان اقليم كردستان في الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة، مبينا ان اصلاح السياسي في الاقليم ضروري من اجل تحسين العلاقات مع بغداد.

وقال حمه في تصريح صحفي ان “تحديد يوم 6/ 6/ 2021 موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة مهم جدا في بغداد”.

واضاف ان “الاصلاح السياسي في الاقليم وعمو البلاد يتطلب اقرار قانون لانتخابات الاقليم وشموال برلمان الاقليم في الانتخابات المبكرة”.

واوضح حمه ان “الانتخابات المبكرة للطرفين ستكون نقطة شروع في مفاوضات وعلاقات جيدة بين بغداد واربيل لايجاد حلول مثالية”.