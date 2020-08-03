الحشد الشعبي ينجز بناء عدد من المنازل لعوائل الشهداء والجرحى في ميسان

انجزت معاونية شؤون الشهداء والجرحى في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بناء عدد من منازل عوائل الشهداء والجرحى في محافظة ميسان.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “كوادر المعاونية اكملت بناء منازل لعوائل الشهداء علاوي عبد الحسين وعلي رحيمة بديوي وكريم مناتي ودار الجريح صادق حجي علي في مدينة العمارة”.

وأضاف ان “عملية البناء شملت عدة مراحل من هدم الدور القديمة بالكامل وعمل الأساس بالصب الكونكريتي وفق المواصفات والمقاييس الهندسية وصولا الى نصب الأبواب والشبابيك”.

وتابع، أن “معاونية شؤون الشهداء والجرحى في ميسان تواصل أيضا اكمال بناء دار عائلة الشهيد جودة عطية شنداغ حيث تم انجاز اكثر من ٨٠% منه