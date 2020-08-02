كربلاء.. مواطنون يشكون تأخر ظهور نتائج فحوصات كورونا الى 9 ايام

شكا عدد من المواطنين في كربلاء تأخر ظهور نتائح فحوصاتهم المختبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا الى 9 ايام.

وقال عدد من المواطنين في حديث صحفي ان “نتائج الفحوصات المختبرية الخاصة بفيروس كورونا بدأت تتأخر لعدة ايام تصل في بعض الاحيان الى 9 ايام، ويكون بعدها المشتبه به قد لامس الكثير من الناس بينما لم تتأكد اصابته من عدمها”.

واضافوا ان “الفحوصات التي تجرى في المراكز الصحية لحالات يشتبه باصابتها بالفيروس تتأخر لايام اكثر، بينما لا يتابع من يشك في نفسه الاصابة من قبل الجهات الصحية ومتابعته منزليا”.

فيما توعز الجهات الصحية تأخر نتائج الفحوصات الى زيادة سحب العينات من المشتبه باصابتهم وزيادة الرقعة الجغرافية لاخذ المسحات.