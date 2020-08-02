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خلية الأزمة في بابل تقرر فرض حظر شامل لمدة أسبوع


قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، فرض حظر شامل على التجوال لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد، محملة أهالي المحافظة مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، نتيجة "عدم التزامهم" بإجراءات الوقاية.

وذكر بيان للخلية  أنه "بناء على طلب مدير صحة بابل ومراجعة الموقف الوبائي في المحافظة وتماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية وبسبب ازدياد أعداد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، قررت خلية الأزمة فرض حظر التجوال الشامل في بابل اعتبارا من اليوم الأحد المصادف ٢ آب ولمدة أسبوع".

وأضاف البيان: "يستثنى من ذلك الكوادر الصحية والكوادر البلدية وعجلات نقل المخضرات والمواد الغذائية"، مبينا أنه "بالنسبة للأخوة الصحفيين، فيتم التنسيق مع المكتب الإعلامي وممثل خلية الأزمة حصراً، لتسهيل انجازهم لأعمالهم وتقاريرهم".

وتابع أن الخلية قررت كذلك "بقاء محال الخضار والمواد الغذائية داخل الأحياء لغاية الساعة الثالثة ظهراً، وغلق العيادات الطبية وكافة المولات التجارية"، مبينا أنها وافقت على "بقاء عمل الصيدليات".

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