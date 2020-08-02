النائب عن الفتح حامد الموسوي : دعوة الكاظمي لانتخابات مبكرة لم يكن اجتهادا منه وانما كان اتفاقا سياسيا

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحديد الانتخابات المبكرة جاء بعد طلب ومشاورات مع القوى السياسية

واوضح الموسوي في لقاء مع فضائية العهد ان موعد الانتخابات جاء بعد الاتفاق مع اغلب القوى السياسية لاسيما الشيعية منها مشيرا الى ان مطلب الانتخابات المبكرة لم يكن اجتهادا من الكاظمي وانما اتى بعد اتفاق سياسي

وقال الموسوي ان دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باجراء انتخابات ابكر هو تسويف والسادس من حزيران هو موعد مناسب وان تحالف الفتح مع موعد اجراء الانتخابات الذي تم تحديده مشيرا الى ان المدة كافية جدا في حال تفعيل مجلس النواب لانجاز قانون الانتخابات